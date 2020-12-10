الثني يطلع على احتياجات مدينة البيضاء

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية “المؤقتة” عبدالله الثني، أمس الأربعاء على أوضاع بلدية البيضاء بالجبل الأخضر وأبرز احتياجاتها، وذلك خلال استقباله لعضو مجلس النواب عن البلدية عبدالمطلب ثابت.

وبحث الثني، مع عضو مجلس النواب كافة المشاكل والعراقيل التي تواجه مختلف القطاعات الخدمية في المدينة وآليات حلها، خاصة فيما يتعلق بالقطاع الصحي، وقطاع الكهرباء، والنفط.

وفي هذا الصدد، أكد الثني ضرورة الإسراع في حل مشكلة نقص الأوكسجين التي تواجه مستشفى الثورة التعليمي، من خلال توفير مصنع للأوكسجين بالمستشفى.

وبحث الاجتماع آليات توفير كافة المحروقات من البنزين والديزل والكيروسين وغاز الطهي، وكيفية استمرار تدفقه لاستخدامه في عمليات التدفئة والتنقلات خلال فصل الشتاء، كما ناقش وضع الشبكة الكهربائية، فيما الثني على ضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة لضمان استقرار الشبكة.