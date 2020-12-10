باشاغا : وزارة الداخلية تحقق في شبهات فساد قيمتها 1,75 مليار دينار

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، عن قيام وزارته بمراجعات داخلية، وتدقيقات لما قيمته حوالي 3 مليارات دينار، في إطار الحرب ضد الفساد.

باشاغا ذكر – في سلسلة تغريدات عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر – أن قسم مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال بالوزارة يقوم حاليًا بالتحقيق في شبهات فساد، تصل قيمتها حسب تقديرات أولية إلى حوالي مليار و750 مليون دينار.

ولفت الوزير إلى أن الفساد آفة تهدد حاضر أي دولة ومستقبلها، مؤكدًا على التزام وزارة الداخلية بمحاربة الفساد، وملاحقة جرائم غسل الأموال، وتصميمها على ملاحقة المتورطين في هذه الجرائم كائناً من يكون، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم متى توفرت الأدلة المطلوبة، حسب قوله.

تصريحات باشاغا؛ تأتي في وقت يشنّ فيه مكتب النائب العام في طرابلس، حملة للتفتيش عن عمل الهيئات والوزارات والمؤسسات الحكومية، حيث يُجري تحقيقات في القضايا المتعلقة بالفساد المستشري في البلاد بعد أن أرهق ميزانيتها.