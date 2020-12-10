اليونان: تركيا وكالة سفريات لنقل الإرهابيين من وإلى ليبيا

ليبيا- اتهم وزير الخارجية اليوناني “نيكوس ديندياس تركيا بزعزعة السلام والاستقرار في المنطقة وممارسة دور وكالة السفريات لإرسال الإرهابيين إلى ليبيا.

“دينداس” أشار في بيان صدر عن بلاده في ختام محادثات ثلاثية ضمتها بالأردن وقبرص إلى أن تركيا أصبحت طرفا متحركا خارج إطار القانون الدولي وعامل تهديد لاستخدام القوة مؤكدا أن مشاكل أنقرة الأمنية تتصاعد من خلال نقل الإرهابيين من وإلى ليبيا.

وأضاف أن تركيا تهدد بالحرب في حال تحرك اليونان في المياة الإقليمية لها والممتدة إلى 12 ميلا بحريا رغم كون ذلك حق سيادي متهما أنقرة باستخدام ورقة المهاجرين والدعاية والأخبار الكاذبة والتصعيد الأمنية لإثارة التوتر في عدة أماكن في المنطقة.

يشار إلى أن الدور التركي التخريبي في ليبيا لم يعد مخفيا كما كان في السابق إذ أعلنت أنقرة مرارا وتكرارا مواقفا تسهم في زعزعة أمن واستقرار البلاد وتعمل على عرقلة تنفيذ وقف إطلاق النار فيها من خلال استمرارها بإرسال الأسلحة وضباطها والمرتزقة السوريين للقتال على الأراضي الليبية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية