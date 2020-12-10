السائح يحدد «ضوابط» صرف «50» مليون تم تخصيصها لمفوضية الانتخابات

أصدر رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، القرار رقم (25) لسنة 2020 م بشأن تحديد آليات تنفيذ قرار المجلس الرئاسي رقم (851) والمتعلق بميزانية الانتخابات.

وقال السائح في نص القرار: “تم الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03 أغسطس 2011 م وتعديلاته والقانون رقم (8) لسنة 2013 م بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، قرار المؤتمر الوطني العام رقم (40) بشأن تعيين رئيس وأعضاء مجلس المفوضية، قرار مجلس المفوضية رقم (21) لسنة 2013 بشأن اعتماد اللائحة المالية للمفوضية، المذكرة المحالة من المدير العام بتاريخ 2020/11/23، محضر اجتماع مجلس المفوضية (السادس) المعتمد في 02 ديسمبر 2020 م”.

ونص القرار على “مادة (1): يخصص المبلغ الوارد بقرار رئيس المجلس الرئاسي رقم (851) لسنة 2020، لمعالجة النقص في الخدمات الأساسية ولتغطية تكاليف تجهيز وتنفيذ العمليات الانتخابية المقرر عقدها في العام 2021 م، مادة (2): تتولى الإدارة العامة المباشرة في إجراءات فتح حساب خاص لإيداع المبلغ الشار الية بالقرار (851)، لدى مصرف ليبيا المركزي، بعد أخذ موافقة وزارة المالية بالخصوص”.

وجاء في مادة (3): “تحدد أوجه الصرف وفقا للبنود الواردة في القرار (851)، ولا يتم الصرف بالاستثناء الابعد الرجوع إلى مجلس المفوضية”، أما مادة (4) فجاء بها: على الإدارة العامة اتخاد الترتيبات والإجراءات المالية الخاصة بالفصل بين الميزانية الإدارية للمفوضية والميزانية الخاصة بتغطية تكاليف العمليات الانتخابية، وإعداد تقرير المصروفات الفعلية وتقديمه إلى كل من وزارة المالية، وديوان المحاسبة”.

كما نص القرار في مادته (5): تخضع كافة أوجه صرف المبلغ المخصص لأحكام العقود الإدارية، واللائحة المالية المنظمة لعمل، المفوضية، وفي مادته (6) على: تتولى الإدارة العامة التنسيق مع مكاتب الإدارة الانتخابية لفرض الإنفاق على متطلبات العملية الانتخابية في الدوائر مجال عملياتها، وتحدد لها الصرف، كما تحدد البنود التي تصرف مركزية.

وأكد السائح في المادة (7) أنه تحقيقا لمبدأ الشفافية، يتم نشر التقارير المالية الدورية والخاصة بالعمليات الانتخابية على الموقع الرسمي للمفوضية في شبكة المعلومات الدولية، كما نصت المادة (8) على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية التقيد بالتنفيذ.

يشار إلى أن القرار الصادر عن «المجلس الرئاسي» وحمل رقم (851)، تضمن تخصيص ميزانية مالية قدرت بـ«50 مليون دينار» لتغطية تكاليف تنفيذ عمليتي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر لها في 24 ديسمبر من العام 2021، ووضع القرار موضع التنفيذ.