قطع المياه عن الجزء الغربي من مدينة بنغازي بدءا من صباح غد الجمعة

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي قطع المياه عن الجزء الغربي لمدينة بنغازي بداية من العاشرة صباح غد الجمعة.

وأرجع الجهاز الأمر إلى إجرا عمليات صيانة واستبدال صمامات العزل والتحكم بغرفة تخفيض الضغط رقم 3 في طريق الهواري بالمدينة، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وأشار البيان إلى أن شركة المياه والصرف الصحي فرع بنغازي ستنفذ أعمال صيانة واستبدال أحد خطوط المياه الرئيسية بشارع فينيسيا، ويتوقع أن تنتهي من كافة الأعمال في الخامسة من مساء الجمعة.

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