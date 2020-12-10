وصول طائرة روسية خاصة إلى طرابلس لنقل الروسيين “شوغالي” و”سويفان” لبلادهم

أخبار ليبيا 24 – خاص

هبطت قبل قليل طائرة مدنية بمطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس لنقل المعتقلين الروسيين منذ عام 2019 في ليبيا، “مكسيم شوغالي”، و”سامر سويفان”.

وقال مصدر رفيع المستوى بقوة الردع الخاصة إن القائم بأعمال النائب العام إبراهيم مسعود علي، وجه خطاب إلى مدير إدارة مباحث الجوازات بمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب لاتخاذ ما يلزم بشأن أبعاد “مكسيم شوقالي انطولي” جواز سفر رقم “71 0508436″، و”سامر حسن علي سعيفان” جواز شفر رقم “75 2581998” عن الأراضي الليبية، وفقاً للقوانيين واللوائح المعمول بها.

المصدر نفسه أوضح – لوكالة أخبار ليبيا ليبيا 24 – أن عملية الإبعاد جاءت بالتنسيق مع إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية، وجهاز قوة الردع الخاصة لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، على أن يكون تحت أشراف مكتب النائب العام.

وكانت الأجهزة الأمنية بحكومة الوفاق الوطني قد ألقت القبض على الروس وتم اتهامهم بالتجسس العام الماضي، تزامناً مع الأحداث التي كانت شهدتها طرابلس من مواجهات مسلحة بين قوات الجيش الليبي بقيادة المشير حفتر وقوات الوفاق.

ووجهه رئيس الصندوق الوطني الروسي لحماية القيم الوطنية، ألكسندر مالكيفيتش، رسالة رسمية تتعلق بقضية المعتقلين الروسيين في ليبيا، إلى وزارة الداخلية ورئاسة المجلس الرئاسي لاطلاق سراحهم الاشهر الماضية، كما استغل ملتقى الحوار السياسي الليبي، ليطرح قضية اعتقال عالمي الاجتماع الروسيين.