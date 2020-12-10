بعد وضع “الكبير” في قائمة الممنوعين من السفر.. باشاغا: نحقق في تجاوزات بقيمة 3 مليارات دينار

زعم وزير الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا، أن وزارة داخليته ملتزمة بمحاربة الفساد.

وادعى باشاغا في سلسلة تدوينات أن “الفساد آفة تهدد حاضر أية دولة ومستقبلها” مشيرا إلى أن وزارته ملتزمة بملاحقة جرائم غسل الأموال، مؤكدا أنه سيتخذ إجراءات ضد المتورطين متى توفرت الأدلة المطلوبة. “

وفي تدوينة أخرى نشرها وزير الداخلية بحكومة الوفاق حول مكافحة الفساد، ادعى باشاغا أن وزارة الداخلية تقوم حالياً بمراجعات داخلية، وتدقيقات لما قيمته حوالي 3 مليارات دينار.

وأضاف أن قسم مكافحة الجرائم المالية وغسيل الأموال بوزارة الداخلية يقوم أيضا بالتحقيق في شبهات فساد، تصل قيمتها حسب تقديرات أولية حوالي المليار وسبعمائة وخمسون مليون دينار.

وتقدم محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال الصديق الكبير، اليوم الخميس، بشكوى إلى النائب العام بعد إدراج اسمه ضمن قائمة الممنوعين من السفر بأوامر من وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا .

وقال الصديق الكبير، في شكوته المقدمة إلى النائب العام، إن ما صدر من وزير الداخلية يمثل سلوكا خارجا عن القانون، ومساسا بمؤسسة سيادية، لافتا إلى أن هذا القرار يعرقل جهود المصرف لتوحيد سعر الصرف والتئام مجلس إدارة المصرف .

وطالب الكبير، النائب العام باتخاذ مايلزم من إجراءات في إطار اختصاصاته حيال تلك الأمر

ويعد هذا الصراع بمثابة تصدع جديد داخل الوفاق غير المعتمدة، حيث شهدت مؤخرا خلاف بين رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، فضلا عن الأزمة التي نشبت بين الكبير والسراج حول المصرف الليبي الخارجي.

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