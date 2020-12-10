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سفير ألمانيا يلتقي نائب رئيس البعثة الأممية للشؤون الإنسانية

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

10 December, 2020

التقى السفير الألماني في ليبيا أوليفر أوفتشا نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا “يعقوب الحلو”.

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وقال السفير الألماني في تغريدة له بموقع “تويتر” “لقاء ودي لتوديع نائب الممثل الخاص للأمين العام يعقوب الحلو ، الذي يغادر  بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نهاية هذا الشهر معربا عن امتنانه وتقديره لتنسيق الأنشطة الإنسانية والتنموية بين البعثة وليبيا والشركاء الدوليين لصالح من يحتاج مثل هذه الانشطة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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