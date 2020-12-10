سفير ألمانيا يلتقي نائب رئيس البعثة الأممية للشؤون الإنسانية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |
10 December, 2020
التقى السفير الألماني في ليبيا أوليفر أوفتشا نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا “يعقوب الحلو”.
وقال السفير الألماني في تغريدة له بموقع “تويتر” “لقاء ودي لتوديع نائب الممثل الخاص للأمين العام يعقوب الحلو ، الذي يغادر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نهاية هذا الشهر معربا عن امتنانه وتقديره لتنسيق الأنشطة الإنسانية والتنموية بين البعثة وليبيا والشركاء الدوليين لصالح من يحتاج مثل هذه الانشطة.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك