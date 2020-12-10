سفير ألمانيا يلتقي نائب رئيس البعثة الأممية للشؤون الإنسانية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

10 December, 2020

التقى السفير الألماني في ليبيا أوليفر أوفتشا نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا “يعقوب الحلو”.

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وقال السفير الألماني في تغريدة له بموقع “تويتر” “لقاء ودي لتوديع نائب الممثل الخاص للأمين العام يعقوب الحلو ، الذي يغادر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نهاية هذا الشهر معربا عن امتنانه وتقديره لتنسيق الأنشطة الإنسانية والتنموية بين البعثة وليبيا والشركاء الدوليين لصالح من يحتاج مثل هذه الانشطة.