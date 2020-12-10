وسائل إعلام: الإفراج عن المواطنين الروس المحتجزين في طرابلس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

10 December, 2020

أعلنت وكالة أنباء “تاس” الإفراج عن مكسيم شوغالي وسامر سويفان، الروسيين العاملين في مؤسسة حماية القيم الوطنية المحتجزين في العاصمة طرابلس.

وكان مصدر أعلن أمس الأربعاء أن المواطنين الروسيين مكسيم شوغالي وسامر سويفان، المحتجزين في ليبيا منذ العام الماضي، أُخرجا من سجن مطار معيتيقة ونقلا إلى فيلا في العاصمة طرابلس بحسب “روسيا اليوم”

وأفادت وكالة أنباء ريا نوفستي في وقت لاحق بأن طائرة تقل شوغلي وسويفان أقلعت من مطار معيتيقة بطرابلس.

يذكر أنه في يوليو 2019، أفادت وسائل إعلام باحتجاز اثنين من المواطنين الروس في طرابلس بتهمة “محاولة التأثير على الانتخابات المستقبلية في ليبيا”.