السفير البريطاني لـ السراج: ندعم مسار السلام في ليبيا الذي يفضي إلى انتخابات رئاسية وتشريعية

ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الأربعاء سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا نيكولاس هوبتون، يرافقه السكرتير الأول بالسفارة روس موريسون، والملحق العسكري مارك بافان.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق مستجدات الوضع في ليبيا، حيث عبر السفير البريطاني عن دعم بلاده لمسار السلام في ليبيا الذي يفضي إلى انتخابات رئاسية وتشريعية.

وفي هذا الإطار، أكد الجانبان على أن نجاح هذا المسار يتطلب وقف التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي.

ومن جهة أخرى، بحث اللقاء عددًا من ملفات التعاون بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بمساهمة الشركات والمؤسسات البريطانية في مجالات الصحة والتعليم، والاستثمار في التنمية البشرية، وبرامج تطوير وتنمية المهارات.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية