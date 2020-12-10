المحجوب: قرار الحرب الآن أصعب من قرار إيقافها.. وخروج الأجانب والمرتزقة سيتم عاجلًا أو آجلًا

ليبيا – علق مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش اللواء خالد المحجوب على مسألة اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الموقع برعاية أممية، والذي حدد مدة 90 يومًا لإخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، قائلًا: “العمل والجهد أمام البعثة الأممية مضنيان”.

المحجوب وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الخميس أضاف: “هناك حاجة لوقت، والمقررات ليست دائمًا تنفذ في توقيتها، ولكننا متأكدون من أن خروج الأجانب والمرتزقة سيتم عاجلًا أو آجلًا، خاصة في ظل الرفض الشعبي لوجودهم”.

وفيما يتعلق بتخوفات البعض حول مدى صمود اتفاق وقف إطلاق النار، قال المحجوب: “قرار الحرب الآن أصعب من قرار إيقافها، ومع ذلك كل شيء وراد في عالم المصالح”.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية