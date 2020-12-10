ليبيتان تشاركان في أشهر مسابقة للمانجا اليابانية

تعتبر المجلة اليابانية ” Shonen Jump ” من افضل المجلات المتخصصة في مجال المانجا والآنمي، وتعمل على تنفيذ مسابقات بشكل مستمر للموهبين في رسم المانجا وتشجعيهم على الاهتمام بهذا المجال.

وبتنظيم من مجلة ” Shonen Jump “، كانت مسابقة تيزوكا للمانجا عبر الانترنت، و بعد أن كانت مختصرة على اليابان فقط ، عملت هذا العام 2020 على تخصيص المسابقة عالميًا واستقبال المشاركات من دول مختلفة، و الحكام لهذه المسابقة كبار صناع المانجا في اليابان أمثال ” أودا ” مؤلف مانجا ون بيس و المانجاكا ” كيشيموتو” مؤلف مانجا ناروتو وغيرهم.

وهنا؛ كانت المشاركة المميزة من ليبيا في هذه المسابقة ،حيث قدمت الشابتان تقوى وآسية بالحاج من مدينة طرابلس مشاركتهن وهي عبارة عن ” One Shot ” من المانجا التي قامتا بالعمل عليها بشكل متكامل، وتحمل عنوان “بعدها قررت الرحيل”.

وكانت “تقوى وآسية بالحاج” في استضافة برنامج ” العشية” في قناة 218TV وتحدثتا حول على عملهما في هذا المجال ومشاركتهما في مسابقة تيزوكا للمانجا لعام 2020 والتي تعتبر حلمًا لكل الموهوبين في رسم المانجا.

وتحدثت تقوى بالحاج عن عملها وهي الرسامة التي أبدعت في رسم المانجا بحدود إطار الفن الياباني، وقالت إن العمل يعتبر ليبي وخاصة باختيار الملابس للشخصيات، وإن كانت البداية من سنوات، حيث عملت مع اختها آسية على تنفيذ أعمال مختلفة تنال اعجاب محبي الآنمي.

وشاركت في الحوار، آسية بالحاج، بالحديث عن كتابتها للقصة، وقالت إنها كانت بالأصل رواية وتتحدث عن المشكلات التي يعيشها المجتمع بشكل آنمي ولكن بطابع ليبي وعربي؛ رغبة منها حتى في انتشار الثقافة الليبية مع رسم اختها “تقوى” الذي يعزز الشكل الليبي بتفاصيل الملابس، ورغم أن المشاركات قوية، إلا أن هناك دافعًا كبيرًا لديهن في المشاركة.

وبالحديث عن المواهب الليبية في رسم المانجا، قالت “تقوى” إنه بالرغم من هناك محاولات لهم في مسابقات عربية أو عالمية؛ إلا إن هناك عوائق، أهمها الدعم الذي تفتقده الموهبة، وكذلك عدم محاولة لعديد من المواهب الليبية المميزة بسبب التردد والخوف من المنافسة، وربما كذلك لعدم اهتمام الشخص بموهبته واعتبارها تضييعًا للوقت.

وفي إطار القادم للشابتين “تقوى وآسية”؛ سيتم العمل على مشروعات جديدة للمانجا، خاصة أن “تقوى” عضو في استوديو عربي يقوم بصناعة مجلات خاصة به.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية