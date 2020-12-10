دورة تدريبية لموظفي الاقتراع ببلدية الزاوية الغرب

تتواصل ببلدية الزاوية الغرب دورات تدريب موظفي مراكز ومحطات الاقتراع لانتخابات البلدية بإشراف اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي الزاوية الغرب.

ويتلقى المشاركون في هذه الدورات تدريبات حول كيفية استقبال وتسجيل الناخبين وتوجيههم أثناء عملية الاقتراع في المحطات والمراكز الانتخابية، وكيفية التعامل مع بعض الفئات من ذوي الإعاقة، وعملية الفرز والعد.

هذا ويبلغ عدد الموظفين المشاركين في عملية الإشراف والتنظيم يوم الاقتراع قرابة 281.

يشار إلى أن بلدية الزاوية الغرب تستعد لانتخابات مجلسها البلدي والذي تقرر يوم الـ21 من ديسمبر الجاري، في 64 محطة، و25 مركزا انتخابيا، موزعين على كافة المناطق بالبلدية.

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