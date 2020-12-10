القيادة العامة تفرج عن الباخرة مبروكة

أعلن الناطق الرسمي بإسم القيادة العامة للجيش الليبي أحمد المسماري ،الافراج عن الباخرة مبروكة والتي ترفع علم جامايكا بعد تفتيشها وإنهاء التحقيق مع طاقمها .

وقال المسماري ،إن ذلك بعد دفعهم لغرامة مالية لإبحارهم في المياه الاقليمية الليبية بدون إذن مسبق أوتصريح من السلطات الليبية وكذلك دخولها لمنطقة محظور الإبحار بها.

وقد تم إحتجاز السفينة يوم 5 من هذا الشهر ديسمبر 2020 من قبل سرية سوسة البحرية.

وكانت السرية البحرية سوسة اعترضت باخرة شحن تجارية تحمل علم جامايكا وتسمى “مبروكه” لدخولها للمياه الإقليمية الليبية قبالة سواحل منطقة رأس الهلال بالجبل الأخضر.

وقد تم رصد السفينة داخل المياه الإقليمية عند إحداثيات خط عرض 59 32 درجة وخط طول 12 22 درجة وخط سير 270درجة سعت 17:00 5/12/2020 السفينة لم تستجيب لنداء الموجه إليها لمعرفة هويتها وكذلك داخل المنطقة المحظورة للعمليات العسكرية، وعدم اتباع طريقة الاتصال والتنسيق لخط 34 درجة شمالا تم اعتراضها وجرها لميناء رأس الهلال.

وقال المسماري “السفينة متجه إلى ميناء مصراته…والطاقم العامل عليها يتكون من 9 بحارة أتراك 7هنود 1 أذربيجان وهي قيد التحقيق التفتيش لمخالفتها للوائح والنظم والقوانيين البحرية”