معزب: يجب التوافق للوصول إلى حل لتجنب حدوث كارثة بين الليبيين في حال فشل جلسات غدامس

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إن البعثة الأممية ستخرج بحل بشأن آلية الإختيار ولن تترك الأمور مفتوحة، مؤكدًا على ضرورة التوافق للوصول إلى حل لتجنب حدوث كارثة بين الليبين في حال فشل جلسات غدامس.

معزب اعتبر خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الأربعاء أنه في حال فشل جلسات غدامس قد يصل المشهد إلى ما يتوقعه المراقبون، وهي الحرب التي ستكون كارثية في هذه المرة، بحسب قوله.

وأشار إلى أن الخيار الذي لدى مجلس النواب موازٍ لخيار مسار البعثة، وهو محاولة تجميع النواب في حال توصل مجموعة الـ 75 إلى حل، لافتًا إلى أن البعثة تفضل في موضوع السلطة التنفيذية أن يتم إعطاء الثقة للحكومة من خلال مجلس النواب، وفي حال فشله بذلك تعود مرة أخرى لمجموعة الـ75، لتتولى إعطاء الثقة للحكومة.

ونوّه إلى أن المسارين يسيران في اتجاه متوازٍ، ولا يوجد تعارض فيما بينهما، مؤكدًا على أن الخيار الثاني لآلية الاختيار حصل على 53٪؜ من مجموع الأصوات؛ لذلك يعتبر الأكثر نجاحًا وقبولًا بين أعضاء لجنة الحوار.

كما أضاف: “كان هناك طرح في السابق، ربما تعود له البعثة وهي أن تراتبية التصويت تبدأ بالتوافق، وإن عجزت عن الوصول إليه تنزل لـ75%، وإن عجزت تنزل لـ 50٪؜ +1 أي الأغلبية البسيطة، أعتقد أنها ستعود للآلية وفي نهاية الأمر تحسم الأمر للخيارات الثلاثة التي برزت في الجلسة السابقة، ليتم التصويت فيما بينها”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية