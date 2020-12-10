النهر الصناعي: غدا قطع المياه عن غرب مدينة بنغازي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

10 December, 2020

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أنه سيتم قطع المياه عن الجزء الغربي لمدينة بنغازي بداية من الساعة 10:00 صباح يوم غدا الجمعة وذلك لإجراء أعمال صيانة يتوقع أن تنتهي عند الساعة 17:00 مساء

وأكد الجهاز عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنه نظراً لعملية الصيانة واستبدال صمامات العزل والتحكم بغرفة تخفيض الضغط رقم (3) الواقعة بطريق الهواري سيتم قطع المياه عن الجزء الغربي لمدينة بنغازي بداية من الساعة 10:00 صباح يوم غدا الجمعة.

وبين الجهاز أن شركة المياه والصرف الصحي ستقوم كذلك بأعمال صيانة واستبدال لأحد خطوط المياه الرئيسية بشارع فينيسيا ويتوقع أن تنتهي أعمال الصيانة عند الساعة 17:00 مساءًا .