تقرير: اتمام المصالحة الليبية تعني قطع أذرع أخطبوط “العثمانية الجديدة”

نشرت صحفية سعودية، اليوم الخميس، تقريرا حول المسار السياسي الليبي، أكدت خلاله أن المباحثات الليبية – الليبية التي تجري برعاية الأمم المتحدة، تحظى بترحيب كبير من مختلف مكونات المجتمع الدولي وخاصة الدول العربية التي يهمها أن تخرج ليبيا من دوامتها وتؤسس لانطلاقة جديدة بعيدة عن سطوة المليشيات والفوضى والتآمر.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أنه في الفترة الأخيرة حرص النظام الإخواني التركي على إبقاء المليشيات في ليبيا، ما يؤكد محاولاته المبذولة للإبقاء على حالة الضعف الليبي والسيطرة على مناطق ضمن مخطط عدواني توسعي ، مشيرة إلى أن النظام التركي يدرك أن أي مصالحة و توافقات ليبية معناها قطع أحد أذرع أخطبوط “العثمانية الجديدة”، وانهيار مخطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كما حصل في مناطق ثانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن القارة الأوروبية اليوم تتجه لوضع حد لتأمر النظام التركي، خاصة أن فترة طويلة من الزمن بينت أن لا وجود لأي نية تركية للتوقف عن العبث أو التجاوب مع التحذير الدولي للعودة عن كل ما تقوم به.

ولفتت الصحيفة إلى أنه يحب أن يتم وضح حد للمحاولات التركية القائمة لتجنيب منطقة الشرق الأوسط المزيد من الهزات التي تنعكس سلباً على الأمن والاستقرار في المنطقة الأهم بالعالم، مؤكدة أن ليبيا اليوم تمثل اختباراً جدياً لجهود دعمها بهدف الخلاص، مشددة أنه على العالم أن يتخذ موقفاً حازماً لإنقاذ دولة تعرضت للكثير بسبب تدخلات أنقرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24