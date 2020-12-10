أبو سليم .. فرق الأزمات توزع المساعدات على العائلات النازحة من طرابلس

أعلنت بلدية أبو سليم، اليوم الخميس، أن فريق الأزمة والطوارئ بالبدية وزع دفعة من المساعدات، على عدد من العائلات التي سبق أن نزحت خلال الشهور الماضية بسبب المعارك التي كانت دائرة في طرابلس.

وأوضحت البلدية في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هذه المساعدات عبارة عن أغطية ومفروشات، وأجهزة تدفئة، ومواد تموينية.

وأشارت البلدية إلى أن هذه هذه الخطوة تأتي فى إطار دعم الأسر المتضررة التى فقدات العديد من مقتنياتها المنزلية، لافته إلى غياب تقديم الدعم من الجهات المختصة لهم .

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