وصول 32 مليون دينار إلى مصارف بني وليد من «مركزي طرابلس»

وصلت إلى مطار بني وليد، ظهر اليوم الخميس، طائرة مروحية تحمل على متنها سيولة مالية تقدر بـ32 مليون دينار مخصصة إلى فروع المصارف التجارية العاملة بالمدينة قادمة من المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس.

وأوضح المشرف على وصول السيولة النقدية ببني وليد، عزالدين أبوبكر أن السيولة النقدية موزعة على فروع المصارف العاملة بالمدينة على النحو التالي: 18 مليون دينار لفروع مصرف الجمهورية الثلاثة، و7 ملايين لمصرف سوف الجين الأهلي، و7 ملايين للمصرف التجاري الوطني.

وذكر أبوبكر لـ«بوابة الوسط» أن فروع المصارف التجارية العاملة ببني وليد ستشرع في توزيع السيولة النقدية على المواطنين حسب آلية وضعتها لجنة المتابعة المشكّلة من قبل المجلس البلدي بني وليد.

يشار إلى أن فروع المصارف التجارية العامة في مدينة بني وليد غابت عنها السيولة المالية لمدة تجاوزت الشهرين.

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