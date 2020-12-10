تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا في سرت

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سرت أمس، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد فحص 40 عينة بتقنية البي سي آر.

وأضاف المركز أن إجمالي الحالات المسجلة داخل البلدية بلغ 335 حالة، ما زال منهم 88 مصابا تحت العلاج، في حين شفي 238، وتوفي 29 آخرون.

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