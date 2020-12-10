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موظفو «ليبيا المركزي» يعتصمون احتجاجا على منع «الصديق الكبير» من السفر

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دخل موظفو مصرف ليبيا المركزي في اعتصام، احتجاجا على منع وزير الداخلية بحكومة الوفاق “فتحي باشاغا”، محافظ المركزي “الصديق الكبير” من السفر .

وقدم محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”  شكوى إلى المستشار القائم بأعمال النائب العام، ضد فتحي باشاغا وزير داخلية الوفاق يتهمه فيها بمنعه من السفر وعرقلة جهوده الاستثنائية لتوحيد سعر صرف الدينار.

وجاء في نص بيان الكبير، الذي اطلعت «الساعة 24» على نسخة منه، أنه “بتاريخ اليوم الخميس الموافق 2020/12/10 عندما كنت بصدد السفر في مهمة رسمية خارج ليبيا تفاجأت بإدراج اسمي ضمن قائمة الممنوعين من السفر بأمر من وزير الداخلية المفوض فتحي علي باشاغا”.

وتابع؛ “ولما كان ما صدر عن وزير الداخلية يمثل سلوكا خارج عن القانون ومساسًا بمؤسسة سيادية تتبع السلطة التشريعية «مصرف ليبيا المركزي» ، كما يمثل عرقلة الجهود إستثنائية يبذلها المصرف ممثلا في محافظه لتوحيد سعر صرف الدينار الليبي والتئام مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي”.

وختم الشكوى “عليه وإذ نحيطكم علما بما سبق فإننا نأمل منكم اتخاذ ما خوله لكم القانون من سلطات وصلاحيات بالخصوص “.

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«الصديق الكبير» من السفر احتجاج اعتصام منع موظفو «ليبيا المركزي»

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • هذه مكاءد – او بالليبي “فلايط ” تجار العملة وسوق سوداء وتجار بشر -وتجار مخدرات وممنوعات -وغيرهم من الي يقولوا على انفسهم ارباب أسر وضحايا حرب –
    وهما فالاصل عبارة عن كارثة طبيعية على ليبيا – لان ببساطة ما فيش ادارة حكومية منظمة – والسبب اطماع المصاريت عبيد الأتراك وعرقلة اي تحسينات تجري داخل العاصمة طرابلس وهذا واقعهم – أبدا من كارثة مطار طرابلس العالمي الى تاورغاء وغيره –
    باختصار لتوضيح للموظفين وإدارة المصرف المركزي – حتى لو منعوه من السفر – تكون فرصة سعيدة ليه عالاقل يجتمع مع ادارة شءون الضمان الاجتماعي وشءون الزكاة وإدارة الأوقاف الاسلامية – وشءون التشاركيات والمصانع – والقروض الغير كاملة الدفع لمستحقات المقترضين –
    ويعرف كيفية عمل الادارات من الناحية المالية – وشءون الإصلاحات والإنشاءات والوحدات السكنية لمتضرري الحرب الليبيين – والنظافة العامة داخل العاصمة – والمتأخرين في دفع الاعتمادات للبنك – ومعرفة ارقام حساباتهم
    وهذه أشياء مهمة حدا – ولا يسطيع آي عاقل الاعتراض عنها –
    لانها في مصلحة الدولة وتحسين عمل الادارات بشكل عام – وانشاء الله يا بلادنا ليبيا وطرابلس تلقي ناس عقال وصادقين وصافيين يعرفوا قيمتك وقيمة ترابك النقي .

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