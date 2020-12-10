إجراء مسح شامل لكافة نزلاء دار الوفاء لرعاية المسنين بمسة

أجرت اللجنة الطبية التنفيذية الجبل الأخضر أمس مسحا شاملا وسحب عينات من كافة نزلاء دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين بمسة، وذلك عن طريق فريق المختبرات الطبية باللجنة، بحضور رئيس اللجنة، عبد الرحيم مازق، وأعضاء من هيئة صندوق التضامن الاجتماعي.

وقد تم في وقت سابق أخذ عينات عشوائية لبعض نزلاء الدار، والتي أظهرت بعضها إيجابية التحليل، ما دعا إلى إجراء مسح شامل وإغلاق الدار لمنع الدخول والخروج، وتوفير الرعاية الصحية الكاملة للنزلاء والعاملين، وتطبيق بعض الإجراءات الاحترازية الطارئة.

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