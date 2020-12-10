بركان الغضب: آخر صورة للمواطنين الروسيين قبل الإفراج عنهما

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

10 December, 2020

أعلنت عملية بركان الغضب إطلاق سراح الروسيين مكسيم شوغالي ومرافقه سامر سعيفان بعد القبض عليهما شهر مايو 2019 بتهمة ارتكاب أفعال مضرة بأمن الدولة.

وعرضت عملية بركان الغضب عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” صورة قالت إنها آخر صورة التقطت للمواطنين الروسيين متهمة المتهمين “بالجاسوسية” وأظهرت الصور أن المواطنين يحملان تقريرا أصدره المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب باللغتين العربية والانجليزية يرصد ما وصفها “أبرز جرائم العدوان على العاصمة طرابلس خلال الفترة من أبريل 2019 إلى أبريل 2020” حسب وصفهم.

وأكدت عملية بركان الغضب أن المتهمين أحيلا للنيابة العامة بتهمة ارتكابهما أفعالا مضرة بأمن الدولة بعد أن قبضت عليهما السلطات الليبية في شهر مايو 2019