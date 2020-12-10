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تناقضات باشاآغا .. وقّع معه إتفاقية مكافحة فساد فاشتكاه فوصفه بـ ” الفاسد “

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – مجددًا يستمر وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا في إظهار تناقضاته وتحكم ردات الفعل المتسرعة في تصرفاته وكان آخرها بيانه الصادر اليوم حول الصديق الكبير ، وفقًا لمراقبين  .

في شهر أغسطس الماضي أعلن كل من المركزي والداخلية توقيع فتحي باشاآغا والصديق الكبير اتفاقًا لمحاربة الفساد ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وقد أشاد باشاآغا بذلك الإنجاز فيما وقّع الكبير بصفته رئيسًا للجنة الوطنية لمكافحة الفساد .

وأثار هذا التوقيع على هذه الإتفاقية ” موجة عارمة من السخرية تجاه باشاآغا خاصة وان عنوانها هو مكافحة الفساد في وكر الفساد الذي يتربع عليه الكبير ” ومنذ ذلك الوقت سارت الأمور بينهما على مايرام .

التناقض

اليوم الخميس تقدم الكبير بشكوى إلى مكتب النائب العام ضد باشاآغا بدعوى منع الأخير له من السفر بخلاف القانون ليرد الأخير نافيًا وجود موانع ومؤكدًا انه اجراء عادي تنظيمي يتعلق بسفر المسؤولين .

شكوى الكبير ضد باشاآغا

وفي بيان رده عليه ، وصف باشاآغا الكبير بالمتكابر والمتعالي على الدولة بل ووصفه أيضًا بـ ” النموذج الفاسد ” لمجرد أن الأخير اشتكاه للنائب العام ، بينما كان يوقع معه قبل شهرين إتفاقاً لمحاربة الفساد ، كما أن بيان باشاآغا نفى ضمنيًا توقيف الكبير بسبب تهم متعلقة بالفساد .

بيان باشاآغا حول واقعة منع الكبير من السفر

ويقول مراقبون بأن ما يجري ” هو فصل جديد من فصول تناقضات باشاآغا ودعايته لنفسه عن محاربة الفساد والمليشيات بينما اتفقت وزارته مع ديوان المحاسبة على عدم اخضاعها للمراجعة لدواع أمنية اضافة لاستقوائه بأعتى المليشيات عند توقيفه عن العمل ” .

ويرى هؤلاء بأن ما يقوم به باشاآغا ليس منفصلًا عن دعايته لنفسه وهو يكافح من أجل الوصول إلى منصب رئيس الحكومة من خلال حوار تونس ، إذ أن شعار محاربة الفساد وخاصة فساد الصديق الكبير هو أقصر طريق لعقول المواطنين البسطاء الذين يعانون الأمرين من إنفلات أمني في عموم البلاد إلى وضع إقتصادي منهار فيما باتت معالم الثراء واضحة على أسرته ” .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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