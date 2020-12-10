المسماري: تم الإفراج عن السفينة التركية” مبروكة” بعد تفتيشها وإنهاء التحقيق مع طاقمها

أعلن المتحدث باسم الجيش أحمد المسماري، اليوم الخميس، أنه تم الإفراج عن السفينة التركية “مبروكة” والتي ترفع علم جامايكا بعد تفتيشها وإنهاء التحقيق مع طاقمها”.

وأوضح المسماري في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه قد تم احتجاز السفينة يوم 5 من شهر ديسمبر الجاري 2020 من قبل سرية سوسة البحرية.

وأشار المسماري إلى أن الإفراج عن السفينة جاء بعد دفعهم لغرامة مالية لإبحارهم في المياه الاقليمية الليبية بدون إذن مسبق أو تصريح من السلطات الليبية وكذلك دخولها لمنطقة محظور الإبحار بها.

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