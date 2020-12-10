الجيش الوطني الليبي يفرج عن سفينة تركية بعد استجواب طاقمها

قال الجيش الوطني الليبي، اليوم (الخميس)، إنه أفرج عن سفينة تركية اعترض طريقها قرب ميناء درنة، يوم الاثنين، بعد تفتيشها واستجواب طاقمها، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء.

ونددت أنقرة باعتراض طريق السفينة، علماً أنها تدعم حكومة «الوفاق الوطني» في ليبيا ومقرها طرابلس.

وكان اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي قال، في تصريحات، الثلاثاء، إن بلاده في حالة حرب مع تركيا، وهي مواجهة حقيقية فاقمها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.