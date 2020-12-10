أعلى مستوى منذ 13 شهرا.. صادرات النفط الليبية تقفز إلى 1.24 مليون برميل يوميا خلال ديسمبر

تستعد صادرات النفط الخام الليبية للقفز إلى أعلى مستوى لها في 13 شهرا عند 1.24 مليون برميل في اليوم هذا الشهر، وفقا لتقديرات وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس» التي تم تجميعها باستخدام بيانات من مصادر الشحن والتجارة.

وشهد إنتاج النفط الليبي انتعاشًا سريعًا بنحو مليون برميل في اليوم في الشهرين الماضيين بعد أن اتفقت حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي على وقف لاطلاق النار ساهم في رفع الانتاج بشكل قياسي.

ومن المقرر أن يصل متوسط شحنات النفط الخام والمكثفات من ليبيا في ديسمبر إلى 1.237 مليون برميل في اليوم مقارنة بـ 1.070 مليون برميل في اليوم الشهر الماضي.

وكانت آخر مرة صدرت فيها الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» رقمًا أعلى في أكتوبر من العام الماضي، عندما بلغ متوسط الشحنات 1.25 مليون برميل في اليوم، وفقًا لتقديرات مؤسسة «غلوبال بلاتس» المتخصصة في شؤون الطاقة.

وجاءت الزيادة في الصادرات مدفوعة بزيادة الشحنات من موانئ السدرة والزويتينة والبوري والبريقة والزاوية. إذ كانت محطتا رأس لانوف والسدرة آخر ميناءين تم إعادة فتحهما، ولم يتم إعادة تشغيل الحقول التي تغذي هذه المحطات إلا في نوفمبر.

وتمتلك ليبيا أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط في أفريقيا، وينتج خاماتها التصديرية الخفيفة السدرة والشرارة نسبة كبيرة من البنزين، مما يجعلها تحظى بشعبية في مصافي التكرير في أوروبا والصين.

وأضافت مصادر «بلاتس» أن الطلب على الخام الليبي لا يزال قويا حيث وجد مجال إلى التصدير لحد كبير في أوروبا مع انتقال بعض البراميل إلى الصين.

وشهد إنتاج النفط الليبي انتعاشًا حادًا في الأشهر الثلاثة الماضية بعد أن انخفض إنتاجه إلى أقل من 100 الف برميل في اليوم حيث أدى حصار استمر ثمانية أشهر إلى شل قطاع النفط مؤقتًا.

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