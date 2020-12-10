شركة الكهرباء تكشف إجمالي التعديات على الشبكة خلال أسبوع

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

10 December, 2020

أعلنت الشركة العامة للكهرباء إجمالي الخسائر الناتجة عن التعديات على الشبكة العامة للكهرباء خلال أسبوع.

وأكدت الشركة أنه جرى سرقة أسلاك خط عجاج فرعية الجنسية مسافة 750 متر بدائرة توزيع السواني ما أدى لجعل ثلاثة محولات بدون كهرباء كما جرى سرقة أسلاك خط الشمال 30 العامرية مسافة 3000 متر بدائرة توزيع شمال العزيزية ما أدى لجعل 100 محول بدون كهرباء.

وأكدت الشركة أيضا سرقة أسلاك خط أولاد جابر 30 العامرية مسافة 2000 متر بدائرة توزيع شمال العزيزية ما أدى لجعل 75 محول بدون كهرباء وكذلك سرقة أسلاك خط الفروسية من 30 مفرق السواني مسافة 2000 متر بدائرة توزيع السواني ما أدى لجعل 8 محولات بدون كهرباء.

وأشارت الشركة إلى سرقة أسلاك معزولة خط ضغط منخفض على محول أبو جلدة على خط الطينة مسافة 800 متر بدائرة توزيع الماية وكذلك سرقة أسلاك خط ضغط عالي الممتد من بوابة الشرطة العسكرية إلى مدرسة البينات مسافة 2500 متر بدائرة توزيع القره بوللي.