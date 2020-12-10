‏اعتماد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سلطةً وطنيةً مختصةً لدى الأمم المتحدة

اعتمد المكتب المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات بالأمم المتحدة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سلطة وطنية مختصة، ضمن الدليل المعتمد بالسلطات الوطنية المختصة لدى المكتب الأممي، بحسب ما أعلنته الهيئة الليبية عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الخميس.

وقالت الهيئة إن هذا الاعتماد جاء تتويجا لجهود ومتابعة رئيسها نعمان الشيخ، وفريق الخبراء الحكومي المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي «أثمرت باعتماد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سلطة وطنية مختصة لدى المكتب المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات بالأمم المتحدة (UNODC)، فيما يتعلق بالتعاون الدولي وتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، وما يتعلق بجرائم الفساد ومنعه وملاحقة الجناة واسترداد الموجودات المتحصلة من جرائم فساد».

واعتبرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن «هذا إنجاز وطني بارز على الصعيد الدولي لدولة ليبيا، وخطوة إيجابية نحو استثمار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالشكل الصحيح والمطلوب».

كما اعتبرت أن «هذا الاعتماد انطلاقة حقيقية لتفعيل دور الهيئة على الصعيد الدولي، وفقا لضوابط اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، باعتبارها الأساس القانوني للتعاون الدولي في مكافحة جرائم الفساد ومنعه بين الدول الأطراف بالاتفاقية».‏

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