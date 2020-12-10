غداً .. قطع المياه عن غرب مدينة بنغازي

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم، اليوم الخميس، أنه سيتم قطع المياه عن الجزء الغربي لمدينة بنغازي.

وأكد الجهاز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن قطع المياه سيحدث نظراً لعملية الصيانة واستبدال صمامات العزل والتحكم بغرفة تخفيض الضغط رقم (3) الواقعة بطريق الهواري سيتم قطع المياه عن الجزء الغربي لمدينة بنغازي بداية من الساعة 10:00 صباح يوم غدا الجمعة.

و أشار الجهاز الى أن شركة المياه والصرف الصحي ستقوم كذلك بأعمال صيانة واستبدال لأحد خطوط المياه الرئيسية بشارع فينيسيا ويتوقع أن تنتهي أعمال الصيانة عند الساعة 17:00 مساءًا .

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