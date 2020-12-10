العباني: تراجع القوى الوطنية لصالح أجندة الإخوان

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

10 December, 2020

أكد عضو مجلس النواب محمد العباني تراجع القوة الوطنية أمام أطماعها وانشغالها بمصالحها الشخصية لصالح أجندة الإخوان المسلمين في السيطرة على مجلس النواب.

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وقال العباني في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “التيار الإسلامي السياسي تجمعه أجندة الإخوان المسلمين، في الوقت الذي تفرق فيه المصالح الشخصية القوى الوطنية، وما يدور من صراع حول السيطرة على مجلس النواب الليبي السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من كل الليبيين، لخير شاهد على ما يقوم به التيار الإسلامي الذي ضمن السيطرة على لجنة الـ 75 بمساعدة لجنة الدعم” مؤكدا أنه “يعمل على السيطرة على مجلس النواب، من خلال إستدراج أعضاء المجلس إلى طنجة، وبث سمومه الإخوانية تحت ما أسماه إلتئام المجلس وتوحيده دعوة جميلة المظهر فاسدة الجوهر، غايتها أخونة مجلس النواب، بعد أن قاسمته السلطة التشريعية من خلال إتفاق الصخيرات غير المشرعن محليا والمنتهي الصلاحية بتاريخ 201‪7/12 /16 م”.

وبين العباني أن “ما يدور في إجتماعات غدامس التشاورية التي تأتي إمتدادا لإجتماعات طنجة برعاية الإخوان، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك تراجع القوة الوطنية أمام أطماعها وانشغالها بمصالحها الشخصية لصالح أجندة الإخوان المسلمين في السيطرة على مجلس النواب، واستخدامه في أغراضهم الخبيثة في تدمير الجيش الوطني واستكمال التغلغل في مفاصل الدولة والهيمنة على الشأن العام”.