دعم قسم الجوازات في البوانيس بمعدات للوقاية من كورونا

قدّمت شركة الماسة لاستيراد الأدوية والمعدات الطبية شحنة من معدات الوقاية من جائحة فيروس كورونا لقسم الجوازات والجنسية بمنطقة وادي البوانيس.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الدعم والتشجيع الذي تُقدمه الشركة للموظفين بقسم الجوازات والجنسية فرع البوانيس.

وتمثلت الشحنة في ماكينات تعقيم ومطهرات وكمامات إضافة إلى ملصقات توعوية للمواطنين بخطورة وباء كورونا.

الشركة وفي إطار الدعم قدمت درع العطاء وشهادة شكر وتقدير لرئيس قسم الجوازات ممثلاً لكافة المنتسبين؛ تقديرا للمجهودات التي يقومون بها من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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