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دعم قسم الجوازات في البوانيس بمعدات للوقاية من كورونا

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قدّمت شركة الماسة لاستيراد الأدوية والمعدات الطبية شحنة من معدات الوقاية من جائحة فيروس كورونا لقسم الجوازات والجنسية بمنطقة وادي البوانيس.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الدعم والتشجيع الذي تُقدمه الشركة للموظفين بقسم الجوازات والجنسية فرع البوانيس.

وتمثلت الشحنة في ماكينات تعقيم ومطهرات وكمامات إضافة إلى ملصقات توعوية للمواطنين بخطورة وباء كورونا.

الشركة وفي إطار الدعم قدمت درع العطاء وشهادة شكر وتقدير لرئيس قسم الجوازات ممثلاً لكافة المنتسبين؛ تقديرا للمجهودات التي يقومون بها من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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