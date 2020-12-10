بسبب أعمال الصيانة.. النهر الصناعي يعلن قطع المياه عن غرب بنغازي

أخبار ليبيا 24

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم الخميس، بأنه سيتم قطع المياه عن الجزء الغربي من مدينة بنغازي، لإجراء أعمال صيانة.

وقال الجهاز في بيان عبر صفحته بـ فيسبوك “أن قطع المياه بسبب عملية صيانة واستبدال صمامات العزل والتحكم بغرفة تخفيض الضغط رقم 3 الواقعة بطريق الهواري”.

وأشار الجهاز إلى أن قطع المياه سيكون عن الجزء الغربي لمدينة بنغازي غدا الجمعة بداية من الساعة العاشرة صباحا.

وأوضح الجهاز، بأن شركة المياه والصرف الصحي ستقوم كذلك بأعمال صيانة واستبدال لأحد خطوط المياه الرئيسية بشارع فينيسيا ويتوقع أن تنتهي أعمال الصيانة عند الساعة 5 مساء.