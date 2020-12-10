السفير البريطاني لـ السراج: ندعم مسار السلام الذي يفضي لانتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، اليوم الخميس، مع سفير بريطانيا لدى ليبيا، نيكولاس هوبتون، مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وقالت حكومة الوفاق في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن هوبتون أكد على دعم بلاده لمسار السلام في ليبيا الذي يفضي الى انتخابات رئاسية وتشريعية.

وأضاف البيان أن الجانبين أكدا على أن نجاح المسار السياسي يتطلب وقف التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي، مشيرا إلى أن الاجتماع تناول عدد من ملفات التعاون خاصة فيما يتعلق بمساهمة الشركات والمؤسسات البريطانية في مجالات الصحة والتعليم والاستثمار في التنمية البشرية وبرامج تطوير وتنمية المهارات، بحسب نص البيان.

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