بعد التفتيش والتحقيق مع طاقمها.. القيادة العامة تفرج عن السفينة “مبروكة”

أخبار ليبيا 24

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الخميس، الإفراج عن سفينة الشحن التجارية مبروكة، والتي تم احتجازها قبالة مدينة مرسى سوسة في ليبيا من قبل البحرية الليبية التابعة لقوات الجيش الوطني.

وقال الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، بأنه تم تفتيش السفينة وإنهاء التحقيق مع طاقمها، ودفعها غرامة مالية لإبحارها في المياه الإقليمية الليبية دون إذن مسبق، أو تصريح من السلطات الليبية، ودخولها لمنطقة محظور الإبحار فيها.

وكان قد أعلن المسماري، يوم السبت الماضي، احتجاز سفينة شحن تجارية ترفع علم جامايكا، تسمى “مبروكه” لدخولها المياه الإقليمية الليبية قبالة سواحل منطقة رأس الهلال بالجبل الأخضر، مشيرا إلى أنّها كانت متجهة صوب ميناء مصراتة في غرب ليبيا.

يذكر أن الخارجية التركية أوضحت، أن السفينة التي أسمتها “مبروكة الجامايكية” تديرها شركة تركية وطاقمها تركي.