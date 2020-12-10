معزب يحذر من دخول ليبيا في حرب كارثية حال عدم توافق أعضاء لجنة الحوار

أكد عضو ما يسمى بمجلس الدولة، محمد معزب، أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد تعود إلى آلية التراتبية في التصويت والتي تنتهي باعتماد رأي الأغلبية البسيطة إذا لم يتم تحقيق التوافق أو الأغلبية المطلوبة.

وأوضح معزب أنه ربما تعود البعثة الأممية إلى هذه الآلية أو في النهاية تحسم الأمر في الثلاثة خيارات التي برزت في الجلسة السابقة ويتم التصويت فيما بينها والأكثر حظوظًا هي التي ستكون، ومعروف أن الخيار الثاني حصل على 52% أو 53% من مجموع الأصوات الصحيحة فيعتبر الخيار الثاني هو الأكثر نجاحًا وقبولاً بين أعضاء لجنة الحوار.

وقال معزب إن الاقتراح الثاني حصل على 39 عضوا من أصوات 71 عضوًا، حيث هناك 3 أعضاء لم يصوتوا وكان هناك عضو مريض لم يستطع التصويت، مؤكداً أن البعثة الأممية ستخرج بحل ولن تترك الأمر مفتوحًا، ولابد أن يتم التوافق بين الـ57 عضوًا من أعضاء لجنة الحوار للوصول إلى حل، وإلا ستكون كارثة ومصيبة بين الليبيين وقد يصل الأمر إلى ما يتوقعه بعض المراقبون وهو الدخول في حرب مرة أخرى، وستكون كارثية هذه المرة.

ولفت معزب إلى ما حدث في غدامس من فشل أعضاء مجلس النواب في عقد جلسة رسمية رغم وصول عدد النواب المجتمعون إلى 127 نائبا، وهذا لأول مرة يحدث منذ ثلاثة سنوات في مجلس النواب.

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