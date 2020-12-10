الغرفة الأمنية بنغازي تباشر إزالة المباني المخالفة

قامت الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى بالتعاون مع لجنة الإزالة التابعة للهيئة العامة للإسكان والمرافق بتنفيذ التعليمات المكلفة بها،حيث تم تنفيذ الأحكام القضائية بخصوص التعدي على الأملاك العامة والخاصة في مدينة بنغازي، والقيام بكافة الإجراءات وفقا للقانون.

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