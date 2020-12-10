الأمم المتحدة تعتمد هيئة مكافحة الفساد كسلطة وطنية مختصة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

10 December, 2020

‏اعتماد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ( NACC) كسلطة وطنية مختصة لدى المكتب المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات بالأمم المتحدة.

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وأكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بطرابلس عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” اعتماد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كسلطة وطنية مختصة ضمن الدليل المعتمد بالسلطات الوطنية المختصة لدى المكتب المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات بالأمم المتحدة (UNODC ) فيما يتعلق بالتعاون الدولي وتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وما يتعلق بجرائم الفساد ومنعه وملاحقة الجناة واسترداد الموجودات المتحصلة من جرائم فساد .

وبينت الهيئة أن الاعتماد يعد إنجاز وطني بارز على الصعيد الدولي لدولة ليبيا وخطوة إيجابية نحو استثمار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالشكل الصحيح والمطلوبوانطلاقة لتفعيل دور الهيئة على الصعيد الدولي وفقا لضوابط اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد باعتبارها الأساس القانوني للتعاون الدولي في مكافحة جرائم الفساد ومنعه بين الدول الأطراف بالاتفاقية.‏