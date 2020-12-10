شنطوب: جهات دولية صعدت أزمة منطقة المتوسط بعد إبرام أنقرة اتفاقية بحرية مع الوفاق

أعرب رئيس مجلس النواب التركي، مصطفى شنطوب، الخميس، عن أمله في ألا يقدم الاتحاد الأوروبي على قرارات تزيد من أزمة الثقة بين أنقرة وبروكسل.

وقال شنطوب في كلمة خلال مشاركته في ندوة حول الأوضاع بشرق البحر المتوسط، إن هناك جهات دولية عملت على تصعيد التوتر في شرق المتوسط، بعد قيام تركيا بالبحث والتنقيب في المنطقة وإبرامها اتفاقية بحرية مع حكومة الوفاق غير المعتمدة.

وأضاف شنطوب أنه من غير الممكن تقييم الأزمات في ليبيا وسوريا ولبنان وفلسطين بمعزل عما يجري في شرق المتوسط، لافتا إلى أن هناك دول غربية تسعى لاستعادة الفكر الاستعماري في المنطقة، مبينا أن بعض الدول الغربية لا تريد تعاظم قوة ودور دول مثل تركيا والصين وروسيا في هذه المنطقة.

وطالب شنطوب الاتحاد الأوروبي بعدم الرضوخ لإملاءات اليونان وقبرص وعدم اتخاذ قرارات تضر بالعلاقات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.

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