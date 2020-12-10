تنفيذ أوامر قضائية بإزالة المباني غير القانونية في بنغازي

قامت لجنة الإزالة التابعة للهيئة العامة للإسكان والمرافق بإزالة المباني غير القانونية في بلدية بنغازي، تنفيذا للقرارات القضائية بخصوص التعدي على الأملاك العامة.

وتمت عملية الإزالة بالتعاون مع الغرفة الأمنية ببنغازي الكبري نظرا لعدم احترام القانون المتعلق بالتعدي على الأملاك العامة وترسيخا لسيادة القانون.

يشار إلى أن بلدية بنغازي، قامت خلال الأيام القليلة الماضية بأعمال إزالة للعوائق في مسار تنفيذ ازدواج الطريق الدائري الخامس، تحت إشراف ومتابعة مكتب المشروعات بالبلدية وجهاز الحرس البلدي فرع بنغازي وبحضور مديري إدارتي المتابعة وضمان الجودة وشؤون المحلات.

وأشارت البلدية حينها إلى أنها قامت بإزالة السور الواقع في مسار الطريق الخاص بمجمع بنغازي الغذائي وجاري العمل على إزالة جميع العوائق حتى يتسنى الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع الذي يهدف إلى تخفيف الازدحام في الطُرقات العامة علماً بأن مسار ازدواج الطريق الدائري الخامس من طريق الهواري إلى جزيرة الدوران بحي السلام “جزيرة الطيارة”.

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