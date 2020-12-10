رئيس الأعلى للقضاء: على السراج إلغاء أوامر باشاغا بشأن “منع السفر”

أبدى رئيس المجلس الأعلى للقضاء في طرابلس المستشار محمد الحافي استنكاره لقرار وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا، الذي أصدره لمنع مسؤولي حكومته من السفر إلى الخارج.

وبعث الحافي شكوى إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، طالعته “الساعة 24″، قال خلاله: لا يجوز لأي سلطة أمنية إجراء المنع من السفر أو الدخول إلا لمن كان مطلوبا في إحدى القضايا أو مشتبها به، وبعد إدخاله ضمن قائمة الوصول والترقب.

وأشار رئيس مجلس القضاء إلى أن قرار باشاغا يفتقد لباقة التعامل مع المراكز والشخصيات، ولن يساعد دولة المؤسسات والقانون، على حد قوله.

ودعا الحافي في خطابه، السراج إلى إلغاء أوامر باشاغا، ونشر داخلية الوفاق قائمة بالمطلوبين والمشتبه بهم في قائمة الوصول والترقب.

ونوه في نهاية خطابه إلى أن المنع من الدخول والسفر في ليبيا يحتاج إلى قانون خاص، أو قرار تنظيمي بهذه المرحلة يكون أساسا لتلك الإجراءات.

وفي وقت سابق، اليوم الخميس، قدم محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير شكوى إلى القائم بأعمال النائب العام في طرابلس، ضد باشاغا يتهمه فيها بمنعه من السفر وعرقلة جهوده الاستثنائية لتوحيد سعر صرف الدينار.