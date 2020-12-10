“عدل” الوفاق تبحث سبل دعم قدرات إدارة المحاماة العامة

نظمت إدارة العلاقات والتعاون بوزارة العدل التابعة للوفاق اليوم الخميس اجتماعاً تشاورياً حول تقديم الدعم الفني والتقني لإدارة المحاماة العامة ضمن برنامج التعاون القائم بين وزارة العدل وبعثة الاتحاد الأوروبي اليوبام .

وشارك في الاجتماع مندوبون عن إدارة المحاماة العامة ورئيس قسم التعاون بالوزارة وخبيرة العدالة الجنائية في البعثة وخبراء من المؤسسة القانونية الدولية( ilf) من نيويورك، وتونس وفلسطين عن بعد عبر تطبيق زووم.

ويهدف الاجتماع إلى التنسيق لتنفيذ جملة من أنشطة لـ 14 عضواً من إدارة المحاماة العامة لتنفيذها سنة 2021 تتضمن التعريف بالمعايير الدولية في إطار المساعدة القانونية للفئات المستضعفة.

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