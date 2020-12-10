ليبيا الان

النعاس يدعو لتفعيل الدستور وإجراء الانتخابات وفق أحكامه

تم النشر منذُ 21 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

10 December, 2020

دعا عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عمر النعاس إلى تفعيل مشروع الدستور الذي أقرته الهيئة لترسيخ مرحلة استقرار يحكمها الدستور وتجري الانتخابات وفق أحكامه.

” style=”height: 750px;”>

وقال النعاس في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “علينا ألا نفتش عن الحل في حزمة (المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة) ستيفاني وليامز  المنكوشة، أو من خلال أطروحات فردية” مضيفا “الحل الأنسب للخروج من مرحلة انتقالية عصيبة على البلاد يكمن في تفعيل مشروع الدستور الذي أقرته الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب الليبي بمقرها بمدينة البيضاء منذ أكثر من 3سنوات كدستور نافذ لمدة خمس سنوات لترسيخ مرحلة استقرار يحكمها الدستور، وتجرى الإنتخابات التشريعية والرئاسية والمحلية وفق أحكام الدستور”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك