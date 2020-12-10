النعاس يدعو لتفعيل الدستور وإجراء الانتخابات وفق أحكامه

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

10 December, 2020

دعا عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عمر النعاس إلى تفعيل مشروع الدستور الذي أقرته الهيئة لترسيخ مرحلة استقرار يحكمها الدستور وتجري الانتخابات وفق أحكامه.

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وقال النعاس في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “علينا ألا نفتش عن الحل في حزمة (المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة) ستيفاني وليامز المنكوشة، أو من خلال أطروحات فردية” مضيفا “الحل الأنسب للخروج من مرحلة انتقالية عصيبة على البلاد يكمن في تفعيل مشروع الدستور الذي أقرته الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب الليبي بمقرها بمدينة البيضاء منذ أكثر من 3سنوات كدستور نافذ لمدة خمس سنوات لترسيخ مرحلة استقرار يحكمها الدستور، وتجرى الإنتخابات التشريعية والرئاسية والمحلية وفق أحكام الدستور”.