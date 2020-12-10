الرقابة الإدارية بنغازي تبحث أسباب تأجيل بداية العام الدراسى بالمدينة

بحث مدير هيئة الرقابة الإدارية فرع بنغازي، الخميس، مع مسؤول قطاع التربية والتعليم المشاكل والصعوبات التى أدت إلى تأجيل إنطلاق بداية العام الدراسى بمدينة بنغازى والإجراءت الاحترازية الواجب اتخاذها داخل المدارس بالمدينة.

وقالت هيئة الرقابة الإدارية في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن مسؤول قطاع التربية والتعليم بالمدينة أكد أنه تم توفير العدد الكافى من المقاعد الدارسية لكافة المدارس بالمدينة، مضيفا أن الدارسة سوف تكون صباحآ ومساءآ بالمدينة، مشددا على أنه سيتم موافاة فرع الهيئة بتقرير مفصل عن الأسباب التى أدت إلى عرقلة بداية العام الدارسى والإجراءت الاحترازية التى يجب اتخاذها لحماية أبنائنا الطلبة فى كل مدارس مدينة بنغازى.

وأضافت الهيئة أن الاجتماع تطرق إلى مكتب التعليم الحر وإنطلاق بداية العملية التعليمة في المدينة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24