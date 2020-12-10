حكومة الوفاق: السراج يبحث التعاون المشترك مع السفير البريطاني وملحقه العسكري

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اجتماعا اليوم الخميس مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا نيكولاس هوبتون.

وقالت حكومة الوفاق في بيان طالعته “الساعة ٢٤” إن هوبتون رافقه السكرتير الأول بسفارة المملكة المتحدة روس موريسون، والملحق العسكري مارك بافان، زاعمة أن اللقاء تناول مستجدات الوضع في ليبيا.

وأضاف البيان: “عبر السفير البريطاني خلال اللقاء عن دعم بلاده لمسار السلام في ليبيا الذي يفضي إلى انتخابات رئاسية وتشريعية، وفي هذا الإطار أكد الجانبان على أن نجاح هذا المسار يتطلب وقف التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي”، على حد قوله.

وتابع البيان: “من جهة أخرى بحث الاجتماع عددا من ملفات التعاون بين البلدين الصديقين خاصة فيما يتعلق بمساهمة الشركات والمؤسسات البريطانية في مجالات الصحة والتعليم والاستثمار في التنمية البشرية وبرامج تطوير وتنمية المهارات”.