بحث دور مؤسسات المجتمع المدني بالجفرة في المشاركة المجتمعية

ناقش عضو المجلس التسييري لبلدية الجفرة المكلف بالمؤسسات الاهلية عتيق حيدرة مع منسقي عددا من مؤسسات المجتمع المدني بالجفرة ورئيس ديوان المجلس البلدي و منسق هذه المؤسسات بمكتب الثقافة بالجفرة كيفية تفعيل دور المؤسسات الاهلية .

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس البلدي التاكيد على مشاركة مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة والتي لها حضور مجتمعي في اتخاذ القرار بالتعاون مع المجلس التسييري من خلال تقديم الافكار والمقترحات خصوصا في المشاريع التنموية ومدى اهميتها ومتابعتها والتأكد مدى استفادة المواطن من الخدمات المقدمة له في كافة المجالات بمناطق الجفرة