حملات كبرى لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالتعدي على الأملاك العامة ببنغازي

نفذت الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى، بالتعاون مع لجنة الإزالة التابعة للهيئة العامة للإسكان والمرافق، التعليمات المكلفة بها بشأن المخالفات المتعددة ومنع أي تجاوزات أو مخالفات قانونية.

وبحسب بيان صادر عن الغرفة، فإنها نجحت في تنفيذ الأحكام القضائية بخصوص التعدي على الأملاك العامة والخاصة في مدينة بنغازي، والقيام بكافة الإجراءات وفقا للقانون.

وعقدت الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى، الإثنين الماضي، اجتماعها الدوري بمقر رئاسة الأركان العامة بالرجمة برئاسة الفريق عبدالرازق الناظوري.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية، فإن أعضاء الغرفة ناقشوا العديد من النقاط أهمها:

– مناقشة موضوع حصر الأجانب والتأكيد على اتباع الإجراءات القانونية في تنفيذ هذا العمل مع ضرورة مشاركة الجهات ذات الاختصاص في عملية الحصر.

– التأكيد على العمل بروح الفريق الواحد والالتزام بالتنسيق التام بين الخطط الفرعية مع مراعاة عدم التداخل في الاختصاصات.

– مناقشة موضوع إشراك بعض الفئات المجتمعية في الاجتماعات الدورية للغرفة الأمنية.

– العمل على وضع برنامج عمل يراعى فيه ظروف المواطن فيما يتعلق بإجراءات السيارات ومشكلة تجولها بدون لوحات معدنية لما لهذا الموضوع من خطر على جميع المواطنين .

– مناقشة موضوع الزام الجهات العامة والخاصة في مدينة بنغازي بتركيب كاميرات مراقبة خارجية وداخلية وتكليف جهاز الحرس البلدي لوضعه موضع التنفيذ.

– التأكيد على الاستمرارية في متابعة الزجاج المعتم على السيارات المدنية والعسكرية من قبل الدوريات المتمركزة بالمدينة.