الوطنية لحقوق الإنسان: الشعب الليبي يعاني من انتهاكات جسيمة لحقوقه الأساسية

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا، حلول ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان، في ظل أوضاع وتحولات خطيرة بليبيا، حيث لازال الشعب الليبي يعاني من انتهاكات جسيمة لحقوقه الأساسية ومن جرائم التمييز والقتل والاختطاف والتعذيب والتشريد والتهجير القسري الجماعي للمدنيين بداخل وخارج ليبيا.

وقالت اللجنة، إن الذكرى تأتي في ظل بروز أصناف جديدة من الأفكار والممارسات والجرائم و الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والحريات العامة التي ترتكبها الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون والتنظيمات المتطرفة والإرهابية التي تتخذ الوحشية منهجاً وفكراً.

وتستحضر اللجنة، ضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير من الصحفيين والإعلاميين والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والحريات العامة والمحاميين والنشطاء والمدونين الذي قضوا نحبهم أو لازال مصيرهم غامض ومخفيين قسراً، معربة عن تضامنها الكامل مع ضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا.

وأكدت اللجنة، على تعزيز انخراطها اليومي في النضال من أجل ترسيخ هذه القيم وترجمتها في الواقع وتمكين الضحايا من استرداد حقوقهم أفرادا وجماعات في ليبيا، مع العمل على تعزيز حقوق الإنسان ومواصلة توثيقها لانتهاكات حقوق الإنسان والسعي إلى تحقيق العدالة لجميع الضحايا والمتضررين من خلال جميع الوسائل المتاحة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24