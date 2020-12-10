سيف النصر : وحدة ليبيا هدف رئيسي لـ جلسات غدامس

نفى عضو مجلس النواب أيمن سيف النصر ، ما يثار حول فشل جلسة غدامس، مشيرا إلى أن 127 عضوا وافقوا على إعادة التئام المجلس ، و أقروا بجدول الأعمال يومي 21 و22 ديسمبر الجاري.

وأضاف سيف النصر في تصريحات تلفزيونية رصدتها ليبيا 24 ، أن أعضاء مجلس النواب يسعون لتفادي أي إشكال يؤثر على قانونية جلساتهم في غدامس ، لافتا إلى أن بعض النواب لم يلتقوا منذ سنوات، وكانت هناك أسئلة كثيرة بحاجة لأجوبة.

وشدد سيف النصر، على ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا، مشيرا إلى أن الحوار هو الحل الأمثل و الوحيد لرأب الصدع و البعد عن الانقسام.

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