بعد قرار باشاغا بمنع الكبير من السفر.. موظفو المركزي يدخلون اعتصاما مفتوحا

أعلنت مصادر صحفية، اليوم الخميس، أن موظفي مصرف ليبيا المركزي دخلوا في اعتصام مفتوح، احتجاجاً على منع وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا، محافظ المركزي الصديق الكبير من السفر.

وقدم الكبير شكوى إلى المستشار القائم بأعمال النائب العام، ضد باشاغا يتهمه فيها بمنعه من السفر وعرقلة جهوده الاستثنائية لتوحيد سعر صرف الدينار، موضحاً أنه عندما كان بصدد السفر في مهمة رسمية خارج ليبيا تفاجأ بإدراج اسمه ضمن قائمة الممنوعين من السفر بأمر من باشاغا.

وأكد الكبير، أن ما صدر عن باشاغا يمثل سلوكا خارجا عن القانون ومساسًا بمؤسسة سيادية تتبع السلطة التشريعية، كما يمثل عرقلة الجهود الاستثنائية التي يبذلها المصرف ممثلا في محافظه لتوحيد سعر صرف الدينار الليبي والتئام مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، على حد قوله.

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